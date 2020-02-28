İletişim Başkanlığı: Rejimin her unsuru Türkiye için meşru hedef, ateş altına alınacak

İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, sayıları milyonu bulan insanları sınırlarımıza yığan rejimin yol açtığı milli güvenlik sorununa bir de askerlerimizin kanlarının eklendiğini belirtmiş, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını vurgulamıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, doğrudan ülkemize saldırıldığı bir ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını kaydetmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye heyetinin Ankara’da önerdiği çerçevede bir an önce kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini ve rejimin Soçi Muhtırasına uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye’yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi, tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana Süreci’nin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etmiştir.