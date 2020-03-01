İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak' sözlerine yanıt verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine yanıt verdi. Altun, "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır" demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib'de şehit olan askerler için, "Şehitler Tepesi, boş değildir, hiçbir zaman boş kalmayacak" sözlerinin ardından "Millet ittifakında şehitler tepesi boş kalacaktır" demişti. Altun, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yapan Altun şunları söyledi.

"'Şehitler tepesi boş değildir' demek, "Bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik" demektir. "Şehitler tepesi boş değildir” demek, vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprakların dört bir yanında yatıyor demektir.

Şehitler tepesi boş kalmayacaktır! "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır" demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır! Allah kahraman ordumuzun, aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun!"