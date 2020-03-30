İletişim Başkanı Altun: Bazı tedbirleri yürürlüğe koymak zorundasınız

İletişim Başkanı Altun, koronavirüs salgınının etkileriyle ilişkin 'Sokağa çıkma konusunda şu anda ölçümüz zarurettir. Gerekli olmadıkça vatandaşımızın hiçbir hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz. Ancak salgın gibi bir kriz karşısında bazı tedbirleri yürürlüğe koymak zorundasınız' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a telekonferansla verdiği röportajda yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Altun, şunları söyledi:

"Türkiye aldığı bu tedbirler sayesinde inşallah kısa sürede bu krizi atlatacaktır. Alınan tedbirler neticesinde şu anda ilaç ve gıda konusunda sıkıntımız bulunmamaktadır. 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısında ABD, Almanya, İtalya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerden çok daha iyi durumdayız. Solunum cihazı üretimi konusunda hızlı mesafe kat ediyoruz. Milletimiz her zaman olduğu gibi devletimizin yanında durmaya devam ediyor. Bu sayede bu krizi de çok hızlı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Gelinen noktada milletimizle birlikte rehavete kapılmadan, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tutuyoruz."

'SOKAĞA ÇIKMA KONUSUNDA ŞU ANDA ÖLÇÜMÜZ ZARURETTİR'

Sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin de konuşan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma konusunda şu anda ölçümüz zarurettir. Biz, gerekli olmadıkça vatandaşımızın hiçbir hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz. Ancak salgın gibi ciddi bir kriz karşısında da bazı tedbirleri yürürlüğe koymak zorundasınız. Zorunluluk olmadıkça insanımızın evde kalmasını ve sosyal mesafeyi korumasını istiyoruz. Halkımızın ferasetine güveniyoruz ve bu sürecin devlet-millet birliğiyle en güçlü şekilde üstesinden geleceğimize inanıyoruz."