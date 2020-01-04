İlçe sağlık müdürü ve doktor eşinin öldürüldüğü olayda yeni gelişme

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın evinin önünde, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in ise evinde uğradığı silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin yeni gelişme yaşandı. İki cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi tutuklandı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürüp, suçunu itiraf ettiği belirtildi. Enver Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İLGİLİ HABER İzmir'de üst üste iki cinayet, bir polis de ağır yaralı