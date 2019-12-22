İlahiyat Fakültesi bölüm başkanından çok sayıda öğrenciye taciz!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok'un, çok sayıda kadın öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Gözütok hakkında idari soruşturma başlatıldı. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi günlerdir taciz iddialarıyla gündeme geliyor.

ENSAR, AKP, İLAHİYAT...

İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Ensar Vakfı Üyesi ve 2011 yılında yapılan seçimlerde AKP'den aday adayı olan Prof. Dr. Şakir Gözütok'un fakültede eğitim gören kadın öğrencileri sistematik olarak taciz ettiği iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yıllardır yaşanan taciz olayları öğrencilerin savcılığa ve emniyete yaptıkları başvurularla ortaya çıktı. Kadın öğrenciler kısa bir süre önce bir araya gelerek, önce İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, ardından Rektörlüğe dilekçe vererek, Gözütok hakkında şikayette bulundu. Şikayetin bir türlü hayata geçirilmemesi üzerine öğrenciler taciz olayına ilişkin kampanya başlatmaya karar verdi.



İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Rektörlük, Kasım ayında Gözütok hakkında idari soruşturma başlattı. İdari soruşturmanın başlamasıyla birlikte Gözütok, 45 gün rapor alarak izne ayrıldı. İdari soruşturma devam ettiği süre içerisinde şikayette bulunan öğrencileri tek tek öğrenen Gözütok, birçok öğrencinin ailesiyle iletişime geçerek şikayetlerini geri çekmesini istedi. Gözütok, bir öğrencinin ailesine farklı kişileri göndererek, tehdit ettiği de iddia edildi.



SUÇ DUYURUSU

Tehdidin ardından aile yaşanan tacizden haberdar oldu. Kızlarıyla iletişime geçen bir aile, Gözütok hakkında zaman kaybetmeden suç duyurusunda bulundu.

ÖĞRENCİNİN BABASI TEHDİT EDİLDİ

Bu olaylar yaşanırken Şakir Gözütok, şikayette bulunan kadın öğrencinin babasını tehdit ettiği de suç duyurusu dilekçesine yansıdı. Gözütok'un kadın öğrencinin babasının evine 3 imam gönderdiği ve kadın öğrencinin suç duyurusundan vazgeçmesi için tehdit ettiği ortaya çıktı. Bu süre içerisinde yine baba birçok kez telefonla aranarak tehdit edildi. Bunun üzerine kızının suç duyurusunun ardından bu kez de baba önce savcılık, sonra ise karakola giderek Şakir Gözütok'un kendisini tehdit ettiğini, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.



KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Baba ve kızının suç duyurusu üzerine savcılık, taciz olayının gerçekleştiği fakültenin tüm kameralarının incelenmesini istedi. Bunun üzerine polislerin üniversitede kamera kayıtlarına el koyduğu bilgisi edinildi. Soruşturma kapsamında birçok öğrencinin de suç duyurusunda bulunması bekleniyor.



