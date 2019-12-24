İstanbul’da 6 ilaç mümessili, 2 hekim ve 1 eczacı üzerinde yürütülen bir araştırma, firmaların ilaç mümessillerini belirli sayıda ilaç satmaya zorladığını, mümessillerin kotada tanımlanan ilaç satışına ulaşabilmek için 'satışı artırıcı teşvikleri' (hekimin evine buzdolabı, klima, araba lastiği almak, yazlığını tamir ettirmek, çocuğuna doğum günü partisi düzenlemek, tatile göndermek) gündeme soktuğunu belgeliyor.

İlaç mümessilleri hekimleri nasıl ve ne kadar etkiliyor?

Bu soru Türkiye’de “mahrem” ve bilgi edinmesi zor bir alana dokunuyor. Öyle uluorta konuşulacak, konuşulsa da kayıt altına alınıp, belgelenebilecek türden değil.

Buna karşılık bu soruyu gündemine alan kimi alan araştırmaları da mevcut. İşte 2015 sonrası döneme ilişkin yaptığımız bir internet taramasıyla ulaşabildiğimiz akademik makalelerin ortaya döktüğü sonuçlar.

MÜMESSİLİN TANITIM STRATEJİSİ VE KARAKTERİ HEKİMİN İLAÇ TERCİHİNDE ETKİLİ

Sivas Numune Hastanesinde çalışan 237 hekim üzerinde yapılan bir araştırma (2017) hekimlerin %57’sinin ilaç mümessilleriyle haftada en az 6 kez görüştüğünü saptıyor.

Hekimlerin ilaç tercihleri üzerinde ilaç mümessillerinin özelliklerinin ve tanıtım stratejilerinin yüksek derecede ilişkisi var. Araştırmada belirlenmiş tanıtım stratejileri ve karakter özellikleri ise şunlar: Mümessilin objektif ve iyi bilgi sunması, yanıltıcı olmaması, ziyaretlerini kısa tutması, ısrarcı hareket etmemesi, çok sık ziyaret etmemesi, sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olması, arkadaşça davranması, hekimin şikayet ve önerilerine saygılı olması, uzun süredir aynı şirkette çalışıyor olması.

Mümessilin tanıtım becerisinin 1 birim yükselmesi, tanıttığı ilacın 80 birim daha fazla miktarda reçete edilmesini sağlıyor.(1)

Mümessilin hekimin ilaç tercihindeki etkisi “yüksek-çok yüksek” derecesinde

8 farklı uzmanlık alanından 15 hekim ve 4 ilaç mümessili ile yapılan (yeri belli değil) nitel bir araştırmaya göre (2018) katılımcıların %26’sı mümessilin hekimin ilaç tercihine etkisini çok yüksek, %17’si yüksek olarak niteliyor. Etkisi yok diyenlerin oranı ise yalnızca %6. (2)

HEKİMİ ETKİLEMEK İÇİN 'HER YOL MÜBAH'

Isparta’da 8 farklı ilaç firmasında çalışan deneyimli 10 ilaç mümessili ile yapılan bir araştırmada (2012), 3 mümessil hekimleri etkilemek için “her yolun mübah” deyimini kullanıyorlar.

Diğer 7 mümessilin de katılımıyla saptanan bu “mübah” yollar şunlar: Hekimin özel hayatına girmek, öğle ve akşam yemeği ısmarlamak, doğum gününde hediye götürmek, beğendiği kitabı hediye etmek, hekimin kişiliğiyle ilgili olarak birlikte çalıştığı sağlık personelinden bilgi alarak ona göre strateji geliştirmek.

Mümessillere göre hekimlerin reçete alışkanlığını etkileyen birinci faktör firmanın sağladığı destek ve promosyonlar. İlacın etken maddesi bile bu faktörün ancak yarısı kadar önemli bulunuyor.(3)

HEKİMLERİ PROMOSYONA ALIŞTIRANLAR, MÜMESSİLLERE SATIŞ KOTASI KOYAN FİRMALAR

İstanbul’da 6 ilaç mümessili, 2 hekim ve 1 eczacı üzerinde yürütülen bir araştırma (2012) firmaların ilaç mümessillerini belirli sayıda ilaç satmaya zorladığını, mümessillerin kotada tanımlanan ilaç satışına ulaşabilmek için “satışı artırıcı teşvikleri” (hekimin evine buzdolabı, klima, araba lastiği almak, yazlığını tamir ettirmek, çocuğuna doğum günü partisi düzenlemek, tatile göndermek) gündeme soktuğunu belgeliyor.

Mümessiller hekimleri “teşvik edici” şeylere alıştıranın ise firmalar olduğunu düşünüyorlar.

Mümessillerin dediğine göre, firmalar bu tür “teşvik edici” şeyleri, kitap, kırtasiye, çiçek harcaması olarak gösterip yasal kılıfına uyduruyorlar.(4)

KAYNAKLAR

1)https://www.researchgate.net/publication/322037071_HEKIMLERIN_RECETELEME...

2) https://isarder.org/2018/vol.10_issue.2_article35_full_text.pdf

3)https://docplayer.biz.tr/34706509-Ilac-mumessillerinin-pazarlama-teknikl...

4) http://calismatoplum.org/sayi32/eren.pdf