İl Milli Eğitim Müdürü Ceren'i suçladı: Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü, Ceren Özdemir cinayetinin 'çok değişik boyutları' olduğunu öne sürüp 'çocuklarımızı her yönüyle çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor' dedi.

Ordu’da bıçaklanarak katledilen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in ardından Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in yaptığı “yorum” pes dedirtti.

Düzce Merkez’de bulunan Şükran Sedat Şenkardeşler Ortaokulunda düzenlenen bir programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, cinayete ilişkin açıklamasında “Ordu’da bir olay yaşandı. Bir üniversite öğrencisi gencecik bir kız hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren suçlu bir insan var” derken, Ceren’i suçlarcasına ifadelere başvurarak “Ama olayın da çok değişik boyutları var. Dolayısıyla yani biz çocuklarımızı her yönüyle çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

'AHLAKİ DEĞERLER' AÇIKLAMASI!

Murat Yiğit, büyük tepki çeken sözlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. “Toplumumuzu derinden sarsan böyle vahim bir olay karşısında bu toplumun bir ferdi, bir baba ve bir eğitimci olarak asla merhum kızımızı kasteden bir ifadede bulunmadım” diyen Yiğit, kastının “çocukları çift kanatlı yetiştirmek” olduğunu söylerken bunu da şu ifadelerle açtı:

“Yani çocuklarımızı hem bilimsel anlamda yetiştirmemiz hem de bizleri millet olarak bir arada tutan gelenek, görenek, ahlaki değerler, merhamet, vicdan, iyilik vb. konularda da eğitimlerini tamamlamamız gerekir.”