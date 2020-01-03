İkitelli'de işyerinde patlama: 2 işçi yaralandı

İkitelli'de kullanılmış çakmakların geri dönüştürüldüğü iş yerinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

İstanbul İkitelli Saraçlar Sanayi Sitesi'nde, kullanılmış çakmakların plastik bölümünün geri dönüştürüldüğü bir işyerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle işyerinin duvarları yıkıldı. Patlama bölgesine yakın olan bazı işyerlerinde de hasar oluştu. Bazı dükkanların camları kırıldı. Yüzlerce çakmak da patlamanın şiddetiyle etrafa saçıldı.

Patlama sırasında işyerinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Geri dönüşüm yapıldığı sırada çakmak gazının etrafa yayılmasıyla patlama meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.