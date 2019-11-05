'İkinci parti S-400 teslimatı gecikebilir...'

Savunma Sanayi Başkanı Demir, ikinci parti S-400'lerin Rusya'dan 2020 yılında teslim alınmasının öngörüldüğünü, ancak ortak üretim ve teknoloji transferi konuları nedeniyle teslim tarihinin sarkabileceğini söyledi.

Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 satın alması nedeniyle Washington ve Ankara arasında gerginlik devam ederken, Türkiye'den ikinci parti S-400'lerle ilgili açıklama geldi.

Bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk parti S-400 sisteminin hazır ürün olarak satın alındığını, ancak Türkiye'nin ikinci sistemde ortak üretim ve teknoloji transferi istediğini hatırlattı.

İkinci parti S-400'lerin teslimatının 2020 için planlanan takvime uymayabileceğini söyleyen Demir, "Birinci sistem gibi hemen alalım koyalımın ötesinde. Ortak üretim kavramları takvimi oynatabilir" açıklamasında bulundu.

Türkiye NATO ve ABD'nin karşı çıkmasına rağmen Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri Temmuz ayında teslim almıştı. Türkiye, S-400 sistemi satın aldığı için Temmuz ayında ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı.

Savunma Sanayi Başkanı Demir ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 veya Su-57 savaş uçağı alıp almayacağı sorusuna, "Bize teklif var ve değerlendiriyoruz" dedi ve teklifin mali ve stratejik boyutu ile değerlendirileceğini, hemen karar verilmeyeceğini söyledi.