İkinci 'açılım' genelgesi yayımlanırken: Romanlar hâlâ çadırda!

AKP 2009'dan bu yana göstermelik 'açılım' ve 'genelge'ler yayımlamaya devam ederken, eski Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Özcan Purcu, daha önce verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Purcu, 'Romanlar hâlâ çadırda, eğitim, sağlık, yaşama ve barınma hakkı yok. Elektrik yok, su yok, sağlık ocağı yok' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yıl aradan sonra "Roman açılımına" yönelik yeni bir genelge yayımladı.

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı" başlıklı genelgede, "Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesi" ifadeleri geçerken, çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

2009'da yayımlanan ve kâğıt üstünde kalan ilk genelgede yazanlar henüz uygulamaya konulmamışken, Romanların yeni bir açılıma daha ihtiyacı olup olmadığını CHP İzmir Milletvekili ve eski Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Özcan Purcu'ya sorduk.

İzmir'de ilk Roman derneği olan İzmir Roman Kültürü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruculuğu ve başkanlığı görevini üstlenen Purcu, Avrupa Konseyi tarafından kurulan Avrupa Roman ve Göçebeler Forumu'na Türkiye Romanları temsilcisi olarak seçilmişti. İzmir'de kurulan ve ilk Roman Federasyonu olan Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu'na başkanlık eden Purcu, Uluslararası Roman Birliği Türkiye Parlamenteri olarak görev yapmıştı.

'DAHA ÖNCE SÖZ VERİLENLER YAPILMADI'

60 Roman Derneği ve 4 Roman Federasyonu bulunan Türkiye Roman Hakları Forumu'nun Kurucu Üyesi de olan ve Romanların sorunlarıyla ilgili pek çok çalışması olan Purcu, verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Romanların hâlâ çadırda, eğitim, sağlık, yaşama ve barınma hakkı olmadan yaşamaya çalıştığını belirten Purcu, yeni eylem planı ile ilgili henüz detaylı bilgi edinemediğini ancak konunun takipçisi olacağını söyledi.

Purcu'nun soL'a yaptığı değerlendirme şöyle:

"Dün akşam Meclis konuşmamda eleştirmiştim daha önceki süreci. 2016'da Resmi Gazete'de açıklanan eylem planı, 2018'i kapsıyordu ama strateji planı 2021'i kapsıyordu. Sordum, 'Ne oldu sizin eylem planınız?'. Boşa geçti. Sahaya dönük hiçbir şey yapılmadı. Romanlar hâlâ çadırda, eğitim, sağlık, yaşama ve barınma hakkı yok. Mültecilerden daha zor şartlarda yaşıyorlar. Elektrik yok, su yok, sağlık ocağı yok. Daha önce söz verilenler yapılmadı aslında.

Ben bunları söyledikten sonra, onlar da uyumamışlar, gece yarısı hazırlayıp hemen Resmi Gazete'ye sunmuşlar, alelacele. 2. Aşama Eylem Planı diyorlar, aralık olarak da 2019-2021 söylenmiş. Zaten 2019 bitti. Açıkçası benim umudum yok. 2016'da hazırlanmış eylem planı kapsamında sahaya dönük bir şey yapılmadı. Ama önemli tabii, demek ki bizi takip ediyorlar, eleştirilerimizi duyuyorlar. Bir de daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yayımlamıştı, şimdi Cumhurbaşkanlığı yayımladı.

Ben bunun da sıkı bir takipçisi olacağım. Temennim bir adım atılması. Bunu siyasi malzeme haline getirmek için söylemiyorum. Bu hakları vatandaşlarına sağlamak devletin sosyal görevinin bir parçası."