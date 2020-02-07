İki yıl önce 'alarm durumunda' uyarı yapılmış

Sayıştay'ın bundan iki yıl önce havalimanlarının durumu konusunda 'alarm düzeyinde' bir uyarı yaptığı, ‘Yatırım faaliyetleriyle ilgili yapılan incelemelerde; Kuruluşun yatırım programında yer alan havalimanı yapım, yenileme, bakım onarım işlerinde de yüklenici firma çalışanlarının bilgisizliği nedeniyle uçuş, can ve mal emniyetini ihlal edecek şekilde pist ihlalleri yaşandığı görülmüştür’ uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Sayıştay Başkanlığının, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) 2018 yılı denetim raporu havayolu güvenliği için ciddi uyarılara yer verdi.

Sayıştay raporunda, “Yatırım faaliyetleriyle ilgili yapılan incelemelerde; Kuruluşun yatırım programında yer alan havalimanı yapım, yenileme, bakım onarım işlerinde de yüklenici firma çalışanlarının bilgisizliği nedeniyle uçuş, can ve mal emniyetini ihlal edecek şekilde pist ihlalleri yaşandığı görülmüştür” ifadesine yer verildi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Sayıştay’ın denetim raporlarında olası hava facialarına karşı çok ciddi bir uyarı yaptığını belirterek, “Sayıştay denetim raporunda pistte tehlike var uyarısı yapıyor” dedi.

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde Budak, şu ifadelere yer verdi:

“Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yaşanan son kazadan gerekli dersler çıkarılmalıdır. Yaşanan son facialar, liyakat-ehliyet ölçütlerinin yaşamsal önemini trajik sonuçlarla yüzümüze çarpmaktadır. Gelişmeler, havayolu taşımacılığında ve hava meydanları işletmelerinde bazı eksiklerin giderilmesinin ivedi zorunluluk olduğunu da göstermektedir.

Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan uçak kazası, Sayıştay’ın Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) 2018 yılı denetim raporunda dile getirdiği bulguları gündeme getirmiştir. Sayıştay’ın can ve mal güvenliği açısından somut olarak sıraladığı önemli sorunlardan en dikkat çekici olanı Yapı İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin yetersizliğidir. Sayıştay raporunda, ‘Yatırım faaliyetleriyle ilgili yapılan incelemelerde; Kuruluşun yatırım programında yer alan havalimanı yapım, yenileme, bakım onarım işlerinde de yüklenici firma çalışanlarının bilgisizliği nedeniyle uçuş, can ve mal emniyetini ihlal edecek şekilde pist ihlalleri yaşandığı görülmüştür’ denilmektedir.

ALARM DÜZEYİNDE UYARI

Havacılık gibi hassas bir sektörde ‘firma çalışanlarının bilgisizliğinin’ tespit edilmesi, ‘alarm’ düzeyinde dikkate alınması gereken bir uyarıdır. Sayıştay, ‘Havalimanlarında planlanan her türlü yapım işi niteliği gereği uzmanlık ve tecrübe gerektiren özel yapılardır. Zira global olarak kabul edilen havacılık kuralları ülkemizdeki havacılık otoriteleri tarafından da benimsenmekte ve uygunlukları sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Söz konusu tesislerin hata tolerans değerleri çok düşük olup, uygun olmayanların can ve mal emniyetine direkt olarak etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple havalimanlarında yapılacak tüm tesislerin ayrı bir iş deneyim grubu olarak düzenlenmesi gerekmektedir’ ifadeleriyle gerekli uyarıları yapmaktadır.

PİST İHLALLERİ

Raporda ayrıca, ‘Bu durum izinsiz pist ihlalleri, pist üzerinde veya kenarında uçakların iniş ve kalkışlarını tehlikeye düşürecek malzemelerin bırakılması vb. ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Ayrıca, ülke genelinde faaliyet gösteren 56 havalimanın bazılarına uluslararası uçuşların da gerçekleştiği göz önüne alındığında uçuş, can ve mal emniyeti hususlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan yüklenici firma çalışanlarının yol açabileceği sorunlar kuruluşun ve dolayısıyla ülkenin uluslararası itibarını da zedeleyebilecektir’ denilerek olası faciaların işareti verilmektedir.

Sayıştay, olabilecek en ciddi şekilde uyarmakta, ‘pistte tehlike var’ demektedir. Bunlar bir denetim raporu açısından çok ciddi uyarılardır. Yeni faciaların yaşanmaması için Sayıştay’ın uyarıları dikkate alınmalı, ivedi ve eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.”

Budak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın yanıtlaması istemiyle önergede şu sorulara yer verdi:

“Sayıştay Başkanlığının 2018 yılı denetim raporundaki tespit ve önerilerle ilgili hangi işlemler yapılmıştır? Sayıştay raporunda yenilenmesi önerilen Benzer İş Grupları Tebliğiyle ilgili herhangi bir çalışma var mıdır? Tebliğde eksik kalan noktalarla ilgili bakanlığınızca yapılan tespitler nelerdir? Tebliğin yenilenmesi planlanıyorsa değiştirilmesi düşünülen ve yeni tebliğin taslağında bulunan hükümler nelerdir?”