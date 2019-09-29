İki yeni semt evi: Çorlu Alipaşa ve Gaziantep Güneykent

Türkiye Komünist Partisi geçtiğimiz hafta sonu iki yeni semt evinin açılışını yaptı. Çorlu'da açılan semt evi Alipaşa Mahallesi'nde. Gaziantep'te ise üniversite bölgesine yakın bir konumda ve üniversiteli öğrencilerinin ağırlıkta yaşadığı bir bölge olan Güneykent'te.

TKP, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Alipaşa Mahallesi semt evinin açılışıyla aynı saatlerde Gaziantep'te Güneykent semt evi açılışını yaptı.

Çorlu Alipaşa semt evinin açılış konuşmasını TKP Çorlu Örgütü adına Gonca Karabulut yaptı. Semt evlerinde işçilerin, çocukların, kadınların bir araya geleceğini, mahallelinin ikinci evi olacağını söyledi.

Daha sonra söz alan BSH emekçisi İbrahim Çevik Metal sektöründe yaşanan sözleşme sürecine dair konuştu.

İşten çıkarılan daha sonrasında fabrika önünde direnişe geçen Eaton işçisileri adına konuşan Erman Sahi yaşadıklarını paylaşarak herkesi fabrika önünde direnişe davet etti.

Son olarak ise Lüleburgaz Doğa kolejinde hak gaspına ve işten çıkarılmaya uğrayan eğitim emekçileri söz aldı.

TKP Parti Merkez Konseyi adına söz alan Meliha A. semt evlerinin kurmak istediğimiz ülkeyi yansıtacağını burada düzenin nüvelerinin olmayacağını ve ne izlenecek ne konuşulacaksa bizim dünyamızı gösteren bir halde olacağını söyledi. Çorlu’da Alipaşa'dan başlandığını ancak bunun devam edeceğini belirten Meliha, ''Bizim için kıymetli olan bir emekçinin, bir kadının, bir çocuğun burada söylenen sözü öğrendiği bilgiyi yayması ve bu sözün komşu mahallelere gitmesidir. Alipaşa bir başlangıçtır. Trakya’nın her yanına semt evleri açılmaya devam edecek” dedi.

Etkinlik Ersim Tunce’nin seslendirdiği türkülerle sona erdi. Tunce semt evinin kültür sanat alanında da öğrenim ve üretim merkezi olacağını belirtti.

GAZİANTEP GÜNEYKENT SEMT EVİ AÇILDI

Gaziantep'in ilk semt evi olan Güneykent Semt Evi dün açıldı. Yoğun ilgiyle yapılan açılışta, mahallede talana karşı birlikte mücadele etme sözü verildi.

Yapılan açılış konuşmasında, ''Böyle bir partimiz var ve mücadele ediyor. Bazen tek başına kalsa da akıntıya karşı kürek çekse de bu parti hepimizin partisi. Semt evleri de öyle. işçilerin, öğrencilerin, evi olacak. Semt evleri halkın kendi kaderine sahip çıkmasının yolunu açıyor. Semt evleri, hakkını almak için mücadele edenlerin, hakkını kaptırmamak için örgütlendiği yerler olacak. Üniversitelilerin imkansızlıklarına imkan bulabilmek için kapılarımızı açıyoruz. Sadece sorunlarımızı değil, nasıl bir üniversite ve ülke istediğimizi konuşacağız üniversitelilerle. Kapalı kapılar ardında konuşulanları, üniversite amfilerine, kantinlerine, semt evine taşıyacağız. Elimizden kaçırılan ne varsa onu tekrar kazanmak için mücadele edeceğiz. Aydınlanma dayanışarak olur, semt evleri dayanışmanın adresleri olacak. Dostlar kapitalizmin bu kadar itibarsızlaştığı, yıkılmaya bu kadar müsait olduğu bir dönemde; Sosyalist türkiyeyi kurmak için biz hazırız diyoruz! Mahalle aralarında, sokaklarda, meydanlarda emekçileri TKP'ye örgütlüyoruz" denildi.

Açılışta, semt evinde önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar hakkında da bir liste duyuruldu. Film gösterimleri, okuma atölyeleri, müzök ve dil kursları önümüzdeki dönemde Güneykent semt evinin programında yer alacak.