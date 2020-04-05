İki şerit gidiş, tek maske dönüş

EpttAVM üzerinden yurttaşlara haftada 5 adet maske dağıtılacağı açıklandı.

PTT 20-65 yaş arası kişilere haftada bir paket (5 adet) olmak üzere ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı.

PTT üzerinden dağıtılacak maskalerle ilgili duyuru EpttAVM web sitesi üzerinden yayınlandı. Maskelerin PTT Kargo ile ücretsiz dağıtılacağı açıklandı.

Yapılan duyuruda;

‘Değerli Vatandaşlarımız, T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır. Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır’.

denildi.