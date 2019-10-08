İki patron daha 'FETÖ' sanıklığından beraat etti

Hakkında müebbet hapis cezası istenen Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu 'Anayasayı ihlal' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından beraat etti.

Cemaat davasında yargılanan patronlar Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu "Anayasayı ihlal" ve "örgüt üyeliği" suçlarından beraat etti.

Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

İki isim bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

'GÜLEN ÖDÜL VERDİ' DENİLMİŞTİ

İddianamede Serdar Seyitoğlu'nun, "himmet" adı altında para toplayıp Cemaat'e aktardığı ve paraların büyük rakamlara ulaşması sonrası Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği belirtilmişti.