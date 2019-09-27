İki bankanın toplam 12 milyarlık borçlanma talebi onaylandı

İş Bankası ve Garanti Bankası toplam 12 milyar liralık borçlanma için SPK'dan onay aldı. Oldukça yüksek tutarlı olan bu borçlanmalar tahvil/finansman bonosu ihracı yoluyla yapılacak.
Cuma, 27 Eylül 2019 10:35

İş Bankası ve Garanti Bankası toplam 12 milyar liralık tahvil ihracına hazırlanıyor. Tahvil ihracı, bankaların uluslararası piyasadaki temel borçlanma mekanizması olan sendikasyon kredilerinden farklı olarak, kurumların çıkardığı tahvillerin satışına dayanıyor.

SPK'nın Haftalık Bülten'inde yer alan kararlar ile;- Türkiye İş Bankası'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 5 milyar lira sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için yaptığı başvuru,- Garanti BBVA'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 7 milyar lira tahvil/finansman bonosu ihracı için yaptığı başvuruyu onaylamış oldu.

ULUSLARARASI PİYASALARDA FIRSAT DA OLABİLİR HÜKÜMET BASKISI DA

12 Milyar oldukça yüksek bir rakam olarak görülüyor, SPK haftalık bülteninde borçlanma kararlarının yayımlanması satışın gerçekleşmesi anlamına gelmiyor. Bu onayla birlikte Garanti ve İş tahvil/finansman bonosu ihracı yoluyla borçlanmak için izin almış oluyor, borçlanmanın gerçekleşmesi ise yabancı yatırımcının "alış" kararına bağlı.

Yüksek miktarlar, devletin bu bankalara iç piyasaya kredi sokmak için yaptığı baskıyla ilgili olabileceği gibi, uluslararası piyasalarda daha düşük faiz için bir fırsat görülmesiyle de ilgili olabilir.

 
Pazartesi, 23 Eylül 2019 12:17
Reuters: AKP, 8 milyar dolarlık batık kredi için bankaları zorluyor, bu en saldırgan hamle
Reuters, AKP'nin 8 milyar dolarlık batık kredileri üstlenmeleri ve ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeleri konusunda bankaları zorladığını yazdı.

Reuters, Türkiye'de hükümetin 8 milyar dolarlık batık kredileri üstlenmeleri ve ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye başlamaları konusunda Türk bankalarını zorladığını ileri sürdü.

Üst düzey hükümet yetkilileri ve sanayi çevrelerine dayandırılarak aktarılan haberde, Türkiye hükümetinin bu yaklaşımı "en saldırgan hamle" olarak nitelendirildi.

Habere göre söz konusu hamle, "bankaların kredi borçlarını yeniden yapılandırması veya satış için hazır hale getirmesini zorunlu kılan 2018 yılında yaşanan döviz krizinin yarattığı sıkıntıyı aşmak" gerekçesiyle yapılıyor.

Haberde Merkez Bankası’nın diğer banka üst düzey yetkilileriyle son dönemde yaptığı görüşmelerde bu konuyu gündeme getirip batık kredilerin nasıl üstlenileceği konusundaki tavsiyelerini yaptığı bildirildi.

 

 