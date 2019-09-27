İki bankanın toplam 12 milyarlık borçlanma talebi onaylandı

İş Bankası ve Garanti Bankası toplam 12 milyar liralık borçlanma için SPK'dan onay aldı. Oldukça yüksek tutarlı olan bu borçlanmalar tahvil/finansman bonosu ihracı yoluyla yapılacak.

İş Bankası ve Garanti Bankası toplam 12 milyar liralık tahvil ihracına hazırlanıyor. Tahvil ihracı, bankaların uluslararası piyasadaki temel borçlanma mekanizması olan sendikasyon kredilerinden farklı olarak, kurumların çıkardığı tahvillerin satışına dayanıyor.

SPK'nın Haftalık Bülten'inde yer alan kararlar ile;- Türkiye İş Bankası'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 5 milyar lira sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için yaptığı başvuru,- Garanti BBVA'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 7 milyar lira tahvil/finansman bonosu ihracı için yaptığı başvuruyu onaylamış oldu.

ULUSLARARASI PİYASALARDA FIRSAT DA OLABİLİR HÜKÜMET BASKISI DA

12 Milyar oldukça yüksek bir rakam olarak görülüyor, SPK haftalık bülteninde borçlanma kararlarının yayımlanması satışın gerçekleşmesi anlamına gelmiyor. Bu onayla birlikte Garanti ve İş tahvil/finansman bonosu ihracı yoluyla borçlanmak için izin almış oluyor, borçlanmanın gerçekleşmesi ise yabancı yatırımcının "alış" kararına bağlı.

Yüksek miktarlar, devletin bu bankalara iç piyasaya kredi sokmak için yaptığı baskıyla ilgili olabileceği gibi, uluslararası piyasalarda daha düşük faiz için bir fırsat görülmesiyle de ilgili olabilir.