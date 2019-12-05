IKBY'de büyü ve muska yapmak yasaklandı

Irak Kurdistan Bölgesel Yönetimi, büyü, muska ve cin çıkarma ve benzeri uygulamarın yasaklandığı, yapanların hapis cezasıyla karşılaşacağını açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, büyü, muska ve cin çıkarma ve benzeri uygulamarla toplumu istismar edenlerin tutuklanarak cezalandırılacağını açıkladı.

Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son dönemde toplumda giderek yayılan büyü, muska ve cin çıkarma gibi uygulamaların yasaklandığını ve bu tür uygulamaları gerçekleştirenlerin tespit edilerek cezai müeyyideye tabi tutulacağı belirtildi.

Rudaw'ın haberine göre, halkın duygularını istismar ederek büyü, muska ve cin çıkarma bahaneleriyle insanların dolandırıldığına ilişkin şikayetlerde artış yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, "toplumu olumsuz yönde etkileyen, İslam ahlakı ve toplumsal değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu olgunun ortadan kaldırılması ve bu tür eylemlere kalkışan çıkarcı kişilerin tutuklanması için İçişleri Bakanlığı’na resmi yazı gönderildiği" ifade edildi.

Açıklamada, “Büyü, muska ve cin çıkarma gibi uygulamalar bakanlık kararıyla yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi.