İhtiyacımız olan desteğe sahip olmadık: Albayraklar savunmadan çekildi

Albayraklar Şirketler Grubu yaptığı bir açıklama ile savunma sektöründen çekildiğini açıkladı. 2014 yılında savunma sanayisine yatırım yapan grup, Albayraklar Savunma A.Ş.’yi kurmuştu.

Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı.

Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma firmasının hisseleri yönetim kurulu kararıyla satışa çıkartıldı.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı” diye konuştu.

‘BAŞKA SEKTÖRLERDEN ALACAKLARIMIZI TAHSİL EDEMEDİK’

Üst üste gelen yüksek adetli siparişleri karşılayamadıklarını anlatan Adnan Albayrak, “Ancak, ürünlerimize çok sayıda ülkeden üst üste gelen yüksek siparişlerin (yaklaşık 750 bin adet silah) seri üretimi için ihtiyacımız olan desteğe bir türlü sahip olamadık.

Faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerdeki ticari alacaklarımızı da tahsil edemememiz sonucunda yeni savunma sanayi projelerimizin Ar-Ge çalışmalarını durdurmak zorunda kaldık. Bu ve bunun gibi nedenlerden ötürü şirketler grubumuzun göz bebeği savunma sanayi firmamızı üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim.'' diye konuştu.