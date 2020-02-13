İHH Vakfı liselerde deprem ve yangın tatbikatı yapıp, gönüllü topluyor

Bir süredir arama kurtarma adı altında da faaliyet gösteren gerici İHH Vakfı, okullarda deprem ve yangın tatbikatları yapıp, gönüllü stantları kuruyor. Vakıf bugün Ümraniye'deki Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde konferans düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) adıyla faaliyet yürüten vakıf, bir süredir arama kurtarma faaliyetlerine de el atmış durumda. Vakıf liselerde afete karşı korunma yöntemlerini anlatan konferanslar veriyor ve tatbikatlar düzenliyor.

İHH Vakfı bugün İstanbul Ümraniye'de Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde "doğal afetlere karşı korunma yöntemleri" konulu bir konferans düzenledi. Okulda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı ve üzerinde "Genç İHH Gönüllü Formu" bulunan stantlar kuruldu.

Cihatçı çetelerle olan bağı bilinen İHH Vakfı, alınan bilgiye göre okulda gönüllülük formlarının olduğu stantlar kuruldu ve konferans esnasında sürekli olarak İHH gönüllüsü olmaya çağrıda bulunuldu.

Geçtiğimiz senelerde de AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin okullara yönelik gerçekleştirdiği bir programla İHH’lı Gülden Sönmez Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya getirilmişti ve Ümraniye Belediyesi'nin Gülden Sönmez'i öğrencilerle buluşturması öğrencilerin tepkilerine yol açmıştı.

2017’de Suriye'de El Kaide'nin uzantısı Heyet Tahrir'uş Şam'dan "onur ödülü" almasıyla cihatçı örgütlerle olan bağı açık bir şekilde görünen İHH Vakfı'nın okullarda etkinlik yapması tepkiyle karşılanıyor.



BEYAZ MİĞFERLERLE BİRLİKTE ÖDÜL ALDI, ARAMA KURTARMAYA BAŞLADI

İHH Vakfı Bursa Osmangazi'de 2017'de "Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla" Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'ni açmıştı. Bu tarihten sonra da arama kurtarma faaliyetlerine dahil oldu. Vakıf aynı yıl Suriye'de El Kaide'nin uzantısı Heyet Tahrir'uş Şam'ın "onur" ödülüne mazhar olmuştu. Aynı törende HTŞ emirlerinin elinden ödül alan kuruluşlardan biri de Suriye'de kimyasal saldırı mizanseni videolarıyla bilinen Beyaz Miğferler'di.

İHH Vakfının resmi internet sitesinden anlaşıldığına göre vakfın arama kurtarma faaliyetlerine başlaması Osmangazi'deki merkezin açılması ve HTŞ'den ödül alınmasıyla aynı yıl gerçekleşti.

