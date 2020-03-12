İHD: Van'da kaybolan 13 sığınmacıdan 1'inin cesedine ulaşıldı

İHD Van Şubesi, Çaldıran ilçesinde bulunan soğuktan donmuş cesedin Şubat ayında kaybolan 13 sığınmacıdan birine ait olduğunu açıkladı.

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen köyünde bir sığınmacının soğuktan donmuş cesedi bulunduğu belirtildi. İHD Van Şubesi, söz konusu cesedin Şubat ayında kaybolan 13 kişiden birine ait olduğunu açıkladı.

Van’da 8 Şubat 2020 tarihinde Çaldıran’da 13 sığınmacı kaybolmuştu..

Gazete Duvar'ın haberine göre Van Valiliğinin daha önce olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek bir çalışma yapmaması üzerine İHD Van Şubesi aramayı sürdürdü. Bu çalışmalarda dün, 13 kişinin kaybolduğu bölgede bir sığınmacının cesedine ulaşıldı.

İHD Van Şubesi’nin verdiği bilgilere göre, sığınmacının cenazesi Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sığınmacının ismi, kimlik tespit çalışmalarının ardından açıklanacak. Geriye kalan 12 sığınmacı için ise İHD ve Vanlıların arama çalışmaları sürüyor.