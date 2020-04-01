İGDAŞ emekçileri tedirgin: O bina geç kapatılmasaydı böyle olmazdı

Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan İGDAŞ işçileri tedirgin. Çalışma arkadaşlarından çok sayıda kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan İGDAŞ emekçileri hem kendi sağlıklarından, hem de temas etmek zorunda oldukları İstanbulluların sağlıklarından endişe ediyorlar.

Çalışma arkadaşlarından çok sayıda kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan İGDAŞ emekçileri hem kendi sağlıklarından, hem de temas etmek zorunda oldukları İstanbulluların sağlıklarından endişe ediyorlar.

Türkiye’de ilk vakaların tespit edildiği Mart ayı başında gerekli tedbirlerin alınması için şeflerden başlayarak, birim müdürleri, bölge müdürleri ve hatta Genel Müdürlüğe kadar öneri ve taleplerini ilettiklerini ancak birkaç şef ve yönetici dışında kulak asılmadığını ve ciddi herhangi bir tedbir alınmadığını söyleyen İGDAŞ işçileri yaşadıklarını PE’ye anlattı.

Artık kapatılan Maltepe Hizmet Binasında daha önce 2 çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, buna rağmen bu binada hizmet verilmeye devam edildiğini belirten İGDAŞ emekçileri şu anda 20’ye yakın işçide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyumlarını aldıklarını belirtiyorlar.

“Bunlardan 5’i hakkında net bilgimiz var. 4’ü hastanede tedavi altında, 1’i evde tedavi görüyor. Emin olmadığımız diğer 15 arkadaşımızın durumunu ise bilmiyoruz” diyen İGDAŞ emekçileri daha önce kapatılması gereken hizmet binasının geç kapatılması nedeniyle bu durumun yaşandığını belirtiyorlar.

İGDAŞ’ta kaç pozitif vaka olduğu bilgisinin gizlendiğini düşünen işçiler sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmanın çok zor olduğunu, Avcılar Hizmet Binasında da 2 şoförün testlerinin pozitif çıktığını ve bunların birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildiklerini belirtiyorlar.

İşverenin bilgi gizleme tavrının, Kovid-19 virüsü salgını nedeniyle bugün kapatılmış olan Maltepe Hizmet Binasının kapatıldığının ilan edildiği açıklamada da sürdüğünü ifade eden işçiler “Maltepe Hizmet binasının kapatıldığının duyurusunda Kovid-19 vakalarından hiç söz edilmemiş, fotoğrafta da görüldüğü gibi ‘Esnek Çalışma Kapsamında’ kapatıldığı yazılmış. Oysa doğru olan, ‘Maltepe Hizmet Binamız görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatılmıştır. Son 10 gün içinde bir şekilde Maltepe Hizmet Binasında bulunmuş olan vatandaşlarımızın ivedilikle Kovid-19 testi yaptırmalarının gerekli olduğunu düşünüyoruz’ veya buna benzer bir duyuru yapılmasıdır” diyorlar.

Maltepe Hizmet Binasından görüştüğümüz başka bir İGDAŞ çalışanı da, anlatılanları doğruladı ve bu kritik süreçte ne üyesi oldukları Tes-İş sendikasının, ne şeflerinin, ne de başka bir İGDAŞ yetkilisinin konuyla sağlıklı bir şekilde ilgilendiğini, hatta çalıştıkları hizmet binasında Kovid-19 vakası tespit edildikten sonra bile Kovid-19 testlerini kendi imkanlarıyla yaptırdıklarını ifade etti.