İETT otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi de yaralandı.

Çekmeköy Şile Otoyolu'nun Alemdağ mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 138 hat numaralı Ömerli-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsü yağışın etkisiyle yoldan çıkarak, yan yattı.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı yurttaşların yardımına diğer yolcular ve yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Devrilen otobüsün arasında sıkışan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.