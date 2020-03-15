İdlib'de ilk devriye yapıldı

Rusya ile 5 Mart'ta yapılan ortak İdlib mutabakatı çerçevesinde karar alınan Türk- Rus ortak devriyesi başladı.

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ile ortak yapılması planlanan devriyelerin başladığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.https://t.co/RMKrHUireC#MSB #TSK pic.twitter.com/8d2j0LDI8l — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2020

Sputnik'te yer alan habere göre ise Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de bugün gerçekleşmesi gereken ilk Rus-Türk ortak devriye güzergahının cihatçıların provokasyonları nedeniyle kısaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ortak devriye güzergahının mesafesi, Türkiye’nin kontrolünde olmayan radikal çete oluşumlarının planladığı provokasyonlar nedeniyle kısaltıldı. Provokasyonları uygulamak için teröristler, kadınlar ve çocuklar dahil sivil halkı ‘canlı kalkan’ olarak kullanma girişiminde bulundu” denildi.

Bakanlık, "Sivil vatandaşların zarar görebileceği olayların önüne geçilmesi amacıyla Rus-Türk müşterek koordinasyon merkezi tarafından ilk ortak devriye güzergahının mesafesini kısaltma kararı alındı” açıklamasını yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İdlib'e ilişkin 3 maddelik ortak belge açıklamıştı. Buna göre, Türk ve Rus ortak devriyelerinin 15 Mart'ta faaliyetlerine başlayacağı belirtilmişti.