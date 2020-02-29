İdlib paylaşımı nedeniyle 4 gözaltı

Gaziantep'te, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin yaşamını yitirmesinin ardından "sosyal medya hesaplarından halkı galeyana getirecek şekilde provakatif paylaşım yaptıkları" iddia edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği, yaptığı açıklamada, "Bu minvalde sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunarak, provokatif eylemler içerisinde olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 26 kişi tespit edilmiş, kişiler hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve organlarını aşağılamak sureti ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adli işlemlere başlanılarak, 4 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.