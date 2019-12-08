İcra gelen köydeki araziler kurudu

Elazığ'ın Kuyulu Köyü'nde tarlalarını sulamak için kullandıkları pompa istasyonlarının elektrik borcunu ödeyemeyen köylüler icralık oldu. Sulama kuyularını kullanamayan köydeki binlerce dönüm arazi kurudu.

Elazığ'ın merkeze bağlı 500 haneli Kuyulu Köyü’nde faaliyet gösteren Kuyulu Sulama Kooperatifi 170 bin TL olan elektrik borcunu ödeyemedi. Faizlerle birlikte 474 bin TL olan elektrik borcundan dolayı köylülerin tarlalarını sulamak için kullandıkları pompa istasyonlarının da elektrikleri kesildi. Sulama kuyularını kullanamayan köylülerin işledikleri binlerce dönüm arazinin kuruduğu öğrenildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, 1960’lı yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kuyulu Köyü’ne 22 tane sulama kuyusunun yapıldığını belirten Kuyulu Köyü Kooperatif Başkanı Mehmet Ateş, "Bu kuyular zaman içinde işlemez hale geldi, motor ve pompalarında sorunlar çıkıyor ve salma suyu tarlalara gitmiyordu. Biz de 10 kuyuyu kendi cebimizden onardık ve 120 bin lira para ödedik" dedi.

Ateş, "O dönem kooperatif olarak köylülerden 100 bin liranın üstünde alacağımız vardı o alacağımızı tahsil edemediğimiz için elektrik borcumuzu da ödeyemedik. Eğer elektrik borcunu ödeseydik, bu seferde arızalı kuyuları yapamazdık ve yine mağdur olurduk" diye konuştu.

'SEKİZ BİN DÖNÜM ARAZİ KURUDU'

Geçen süreçte elektrik borçlarının faizleri ile birlikte 474 bin TL'ye çıktığını anlatan Ateş, "Bu borç yükünü ödeyemediğimiz için sulama kuyularını çalıştıran pompa istasyonlarının da elektriğini kestiler. Köylü bir ay boyunca tarladaki mahsulüne su veremedi ve verim düşüklüğü yaşadı. Kooperatifimiz kapatıldı. Şu an köyümüzde içmeye bile suyumuz yok. Sekiz bin dönüm arazi kurudu" dedi.

Borcu ödeyecek güçlerinin olmadığını söyleyen Ateş, "Devletimizden destek istiyoruz. Bizimle ilgilenen yok. DSİ'ye kaç defa gittik. Bize motor vermiyorlar, boru vermiyorlar. Her şeyi kendi imkanlarımız ile yapıyoruz. DSİ bizlere yardımcı olsaydı ve biz bu kuyularımızı yeniletmiş olsaydık elektrik borcumuzu rahatlıkla öderdik bu duruma da düşmezdik. Defalarca görüştük, ödenek yok diyorlar" diye konuştu.