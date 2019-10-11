İçişleri’nden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sığınmacıların Türkiye’nin jeopolitik yapısını değiştireceğini söyleyen İYİP'li Ümit Özdağ hakkında, 'halkı Suriyelilere karşı kin ve düşmanlığa teşvik'ten suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İYİP'li Ümit Özdağ hakkında, paylaştığı video nedeniyle, "halkı Suriyelilere karşı kin ve düşmanlığa teşvik"ten suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Paylaşılan mesajda, “Açıklamada verilen sayılar ve söylenenler gerçeği yansıtmamakta olup, ölümden ve zulümden kaçıp ülkemize sığınmış mazlumlara karşı kin ve düşmanlığı teşvik ettiğinizden dolayı hakkınızda suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

Açıklamada verilen sayılar ve söylenenler gerçeği yansıtmamakta olup, ölümden ve zulümden kaçıp Ülkemize sığınmış mazlumlara karşı kin ve düşmanlığı teşvik ettiğinizden dolayı hakkınızda suç duyurusunda bulunulacaktır.https://t.co/l01vwJMiP6 — Göç İdaresi Genel Md (@Gocidaresi) October 11, 2019

Özdağ paylaştığı “2040 Demografik Felaket Senaryosu” başlıklı videoda, 2040 yılında toplam sığınmacı sayısının 12.4 milyon kişiye çıkacağını, her 8 kişiden birinin sığınmacı olacağını iddia etti. Özdağ videoda, “Türkiye’nin jeopolitik yapısını değiştirecek, milli devleti tasfiye edecek böyle bir tabloya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak evet diyor musunuz?” diye sordu.