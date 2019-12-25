İçişleri Bakanlığı'ndan 'ormanları biz yaktık' açıklamasına yanıt

Trabzon'da 22 ayrı noktada çıkan yangının PKK'ye bağlı bir grup üstlenirken, İçişleri Bakanlığı, 'Bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, "Karadeniz’de farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeninin araştırıldığını, şu ana kadar terör ve sabotaj izine rastlanılmadığını" açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangının "propaganda amaçlı üstlenildiği" belirtildi.. Açıklamada, "Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili takip ve araştırmalar ilgili kurumlar, Bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalıyla devamlı sürdürülmektedir, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bulguya rastlanmamıştır" denildi. İLGİLİ HABER Trabzon'daki yangınlar için 'Biz yaktık' açıklaması