İçişleri Bakanlığı Muhammed Dahlan’a 10 milyon lira ödül koydu

İçişleri Bakanlığı yeni açıkladığı terörden arananlar listesine Muhammed Dahlan’ı da ekledi. BAE ve Mısır tarafından Filistin Yönetimi için desteklenen Dahlan’ın darbe öncesi Cemaat'e para aktardığı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan terörden arananlar listesini güncelledi. Yeni listeye 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 kişi eklenirken listeye dahil olanlar arasında Muhammed Dahlan da bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır tarafından daha öncesinde El Fetih ve Filistin Yönetimi’nin başına geçmesi için desteklenen Dahlan’a İçişleri Bakanlığı 10 milyon liralık ödül koydu.

Muhammed Dahlan'ın hakkında FETÖ ve PDY silahlı terör örtügüyle birlikte 15 Temmuz darbe girişimine katılmak, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek gibi suçlardan, adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunuyor.

AKP yandaşı medya, Dahlan'ın 15 Temmuz'daki başarısız darbeye karıştığını iddia etmişti. İddiaya göre Dahlan, BEA ve Mısır'ın gönderdiği paraları darbe öncesi Cemaat'e aktarmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda BAE, Mısır ve Ürdün tarafından El Fetih’in başına geçirilmeye çalışılan Dahlan, FKÖ ve Fetih içerisinde, İsrail istihbaratı ile ilişkili ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edilmişti.

Mısır’a yerleşen Dahlan, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas’ın ‘Erdoğancı’ siyaset yürütmekle itham etmiş ve istifasını talep etmişti.