İçişleri Bakanlığı genelgesinde diyabet hastaları niye yok?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkması sınırlandırıldı. Öte yandan bu rahatsızlıklar arasında hipertansiyondan sonra en çok görülen diyabet hastalığına yer verilmedi.

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.

Genelgede "65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla gerekli kararların ivedilikle alınması gerekmektedir" denilirken, söz konusu kronik rahatsızlıklar da sayıldı.

DİYABET NEDEN YOK?

Bakanlığın resmi sitesinde dışarı çıkması sınırlandırılan kişiler, "65 yaş ve bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananlar" olarak tanımlandı.

Öte yandan açıklanan kronik hastalıklar arasında diyabetin bulunmaması diyabet hastası vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, "Acaba unutulduk mu?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Görüşüne başvurduğumuz bir hekim "İtalya'da hayatını kaybeden ve ek hastalığı olanlar arasında hipertansiyondan sonra ikinci sıklıkta rastlanan hastalığın diyabet" olduğunu söylerken, bakanlığın böylesi bir konuda gösterdiği özensizliğin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü de diyabet hastalığı olanların riskli grupta yer aldığını açıklamıştı.

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus genel olarak uygulanması gereken 10 temel önlemi sıralarken, "60 yaşın üzerindeyseniz veya kardiyovasküler hastalık, solunum sorunu veya diyabet gibi bir durumunuz varsa, ciddi hastalık geliştirme riskiniz daha yüksektir. Kalabalık alanlardan veya hasta olan insanlarla etkileşime girebileceğiniz yerlerden kaçınmak için ekstra önlemler almak isteyebilirsiniz" açıklaması yapmıştı.