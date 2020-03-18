İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı: Açılan sınır kapıları kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapıları bugün saat 00.00’dan itibaren yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valilikleri ve ilgili kurumlara gönderilen genelge ile Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demir yolu sınır kapılarının saat 00.00'dan itibaren kapatılacağı açıklandı.

Genelgenin ardından Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde başlayarak, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkeyi ve halkı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler çerçevesinde kara ve deniz sınırımız bulunan Yunanistan ve Bulgaristan ile ilgili tedbirlerin alınmasının zorunla hale geldiği" belirtildi.

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