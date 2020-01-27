İçişleri Bakanı Soylu: Geçici konaklama merkezi kurulacak

İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve Adalet Bakanları deprem bölgesindeki son durumla ilgili bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı. İçişleri Bakanı, 'Bin konteynerden müteşekkil geçici konaklama merkezi yapacağız' dedi.

Elazığ'da önceki gün meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve Adalet Bakanları da deprem bölgesindeki son durumla ilgili bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremlerin 21'i 4 ve üzeri, 2 tanesi de 5,1 ve 5,4 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24 bin 402 çadır sevk edildi. Bugün itibariyle Elazığ ve Malatya'da kamu kurumları çalışmaya başladı" dedi.

'BİN KONTEYNERLİ BARINMA MERKEZİ YAPILACAK'

Soylu, şöyle devam etti:

"Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Buna ilaveten bir şey daha yapıyoruz: İl özel idaremize ait arazide bin konteynerden müteşekkil geçici konaklama merkezi yapacağız."

Soylu, köylerde yıkılan evler için de 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi. Köyde yıkılan evlerin tamamına ise 11 bin TL kira yardımı, 5 bin TL de eşya yardımı verileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise durumu kritik bir hasta olmadığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hasar tespit çalışmaları 10 gün içinde tamamlanacağını söyledi.