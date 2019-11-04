İbrahim Kalın’dan Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili ‘Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz devam ediyor. Bu ziyarette amacımız Washington'a gitmek değil, somut neticeler elde edilmesidir’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe’deki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili “Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz devam ediyor” dedi.

Kalın “Bu ziyarette amacımız Washington'a gitmek değil, somut neticeler elde edilmesidir. Ziyaretin sebebi de, amacı da budur. Eğer bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz izole olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi mümkündür. Bu konudaki kararını birkaç gün içinde verecektir. Ancak bu Cumhurbaşkanımızın isteği değildir, Trump davet etmiştir” diye konuştu.

Kalın’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- "Suriye'de gerek siyasi sürecin ilerletilmesi, gerek Anayasa Komisyonu'nun çalışması, seçimlerin yapılması noktasında önümüzde yapılacak çok şey var."

- "Barış Pınarı Harekatı, kuzey Suriye'de terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan kaldırmıştır. Ama teyakkuz halimiz devam etmektedir."

- "Adalet Bakanlığımız uzayan davaların hızlandırılması, vatandaşın yargıya olan güvenin arttırılması noktasında hazırladıkları taslağı kabinede paylaştılar. Milli Savunma Bakanlığımızın sunumları oldu. Dışişleri Bakanımızın da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasıyla ilgili bir sunumu oldu. Barış Pınarı Harekatı sadece bizim ve bölgemizi değil dünya siyasetini ilgilendirmesi hasebiyle önemini koruyor."

- "Sınırda özellikle güneyde YPG terör örgütünün çıkmayı reddettiği bölgede zaman zaman saldırıların olduğunu biliyoruz. Bugün de bir şehidimiz var. El yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda bir uzman şehidimiz şehit oldu."

- "Terör örgütünün kara propagandasını görüyoruz. Mevzide alan kaybettikçe öfke ve paniğinin arttığını görüyoruz. Burada Batı'yı da hayretimiz bir şekilde izliyoruz. Sivillerin katledildiği, Kürtlerin hedef alındığı, hıristiyan azınlığın TSK'nın veya onların desteklediği birimler tarafından kaçırıldığı yönünde aslı astarı olmayan iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz."

‘DEAŞ’LA MÜCADELE SADECE TÜRKİYE’NİN MESELESİ DEĞİL’

- "Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci hedefi mültecilerin gönüllü olarak evlerine dönmesiyle ilgili. Çalışmalar önem arzediyor. Bunun detayları üzerinde çalışıyorlar. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız BM Sekreteri ile yaptığı görüşmede bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Türkiye'ye dönük eleştirileri dile getiren ülkelerin külfet paylaşımına dair ne yapacaklarını anlatmaları isabetli olur."

- (ABD’nin terör raporu) "Rapor bizim tepkimizi çekmeye devam ediyor. Bu raporda PKK terör örgütü zikredilirken YPG/PYD'nin zikredilmemesi, darbe girişimini yapan FETÖ'nün yer almaması çifte standardı ortaya koyuyor."

‘RUSYA İLE İKİNCİ DEVRİYE YARIN’

- (Rusya’yla ortak devriyede hangi sonuçlara ulaşıldı?) "Bildiğiniz gibi 22 Ekim tarihli Soçi anlaşması çerçevesinde 1 Kasım'da gerçekleşti. Bu süreç içerisinde PYG/YPG paçavrasına rastlamadık. Olumsuz bir tespit yapılmadı. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta."

- (Yargı paketi sunumunda af gündeme geldi mi?) "Af bugün gündeme gelmedi. Başka bir bağlamda bunu değerlendirebilirler ama bugünkü sunumda yok. EYT de bugün gündeme gelmedi."

- (Arınç’ın KHK ile ilgili açıklamaları) "Öncelikle Bülent Bey'in açıklamaları şahsi görüşleridir. KHK'lar bir zorunluluktu. Durup dururken gündeme alınmış bir şey değildi. 251 insanımızı şehit eden bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım, elbette hiçbir devlet diyemez. Süreç içerisinde KHK'lar çerçevesinde görevinden uzaklaştırılan, mağdur olanlar için komisyonlar kurulmuştur. Burada her bir vakanın nevi şahsına münhasır olduğunu akılda tutmak gerek. Bir faciadır dediğinizde, 15 Temmuz faciasını gölgeleyen bir tutum gibi algılanır."