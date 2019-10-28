İbrahim Kalın: YPG'ye paye çıkartma çabası kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Bağdadi’nin öldürülmesi çok önemlidir ama buradan YPG’yi aklama, onlara paye çıkartma çabasının bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu terör örgütü en çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır. Bunların temizlenmesi bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye’nin de desteklediği bir konudur" diyen Kalın, "DEAŞ ideolojisinin ne kadar sapkın bir ideoloji olduğuna dair Diyanet İşleri başkanlığımız da çalışmalar yaptı. Bunlara devam edilecek. Dini kullanan sapkın ideoloji anlamında DEAŞ ve FETÖ’nün birbirinden farkı yok. YPG’ye bu olaydan bir paye çıkartma gibi bir çaba var. Bağdadi’nin öldürülmesi çok önemlidir ama buradan YPG’yi aklama, onlara paye çıkartma çabasının bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz. Askeri istihbari birimlerimiz koordinasyon yaptı. Operasyonun gerçekleştiği gece askeri makamlarımız arasında yoğun bir diyalog olduğunu söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.