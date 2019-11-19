İbrahim Kalın: S-400 meselesi varoluşsal bir sorun değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın 3-4 Aralık’ta yapılacak NATO zirvesine ‘suçlamaların olduğu ortamda ciddi hazırlık yaparak’ gideceğini söyledi. İngiltere, Fransa ve Almanya ile dörtlü zirvenin de yapılacağını söyleyen Kalın, S-400’lerin NATO sitemlerine entegre edilmeyeceğini belirtti. Kalın ’Bize göre S-400 meselesi iddia edildiği gibi varoluşsal bir sorun değildir’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 3-4 Aralık’ta Londra’da yapılacak NATO Zirvesi’ne AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “suçlamaların olduğu ortamda ciddi hazırlık yaparak” gideceğini söyledi.

Kalın İngiltere, Almanya ve Fransa liderleriyle dörtlü zirvenin de NATO Zirvesinin ardından gerçekleştirileceğini söyledi.

ABD ile ilişkilerde S-400 konusunu “varoluşsal bir sorun” olarak görmediklerini kaydeden Kalın “Bunu teknik ve siyasi olarak çözmek mümkündür” dedi.

Kalın, Suriye'nin kuzeyine ilişkin ABD ile Rusya’dan mutabakatların gereğini yerine getirmelerini beklediklerini de söyledi ve Türkiye’nin Rusya ile İdlib konusundaki mutabakatın gereklerini yerine getirdiğini ileri sürdü.

Kalın’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- (ABD ziyareti) Trump ile görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef ele alındı.

- 3-4 Aralık’ta Londra’da NATO Zirvesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımız bu zirvede birtakım tespit, değerlendirme ve suçlamaların olduğu bir ortamda ciddi bir hazırlık yaparak gidecektir.

- Fransa, Almanya ve İngiltere ile dörtlü zirve yapılacak.

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında askeri birliklerimizin güvenlik ve istikrar çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yardım ediliyor. Suriye Milli Ordusu’nun bölgede güvenlik ve istikrar çalışmalarının devam ettiğini belirtmek istiyorum.

- Terör unsurlarının yaptığı saldırıların, sivillere yönelik yaptığı baskıların kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Bunları durdurmak ABD ve Rusya'nın mesuliyetindedir. ABD ve Rusya'ya mutabakat şartlarının gereğini yerine getirme çağrısını yineliyoruz.

- İdlib gerginliği azaltma mutabakatına bağlıyız, gereklerini yerine getiriyoruz.

- Suriye’de seçim yapılması gündeme gelecektir. Burada BM ve diğer ülkelerin kolaylaştırıcı olması gerekiyor.

- (ABD’nin İsrail işgaline onayı) Uluslararası hukuku yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. ABD işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu konunun bu şekilde dile getirilmesi Orta Doğu'daki barışa katkı sağlamayacak. Bu kararı kınıyoruz.

- NATO ittifakı içinde olmamız, Rusya ile Çin ile iyi ilişkiler olmamıza mani değildir. Dış politikaya biz 360 perspektif açıdan bakıyoruz.

- (S-400’ler ne zaman aktive edilecek?) Bataryaların gelmesi, eğitim gibi süreçler devam ediyor. Bu parçalar önümüzdeki haftalarda, aylarda gelmeye devam edecek. S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da savunma sistemine entegre edilmeyecek. Yani tehdit oluşturması söz konusu değil. Bunu zaten asla olumlu karşılamayız. Adı üstünde bu bir 'savunma sistemi', biz bununla başka ülkelere saldırmayacağız.

- (Dipsiz Göl) Dipsiz Göl'de yaşanan hadise çok acı durumdur. Bununla ilgili bakanlıklarımız harekete geçtiler. İlgililer görevden alındı ve bölge sit alanı olarak ilan edildi.

- (Siyanür ölümleri) Bu bir toplu intihar değil cinayettir. Öldürülme ve öldürme şekli ne olursa olsun. Bu hadiselerin yaşanmaması için bakanlıklarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Erişimi kolay bir kimyasal. İyi ve kötü amaçlarla kullanabilen bir kimyasal. Siyanür satışı sonrası takip sitemi kurulacak.