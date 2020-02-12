İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü... İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmede Suriye hükümeti hedef alınırken, açıklamada "Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Mutabakatın korunmasının gerektiğinin belirtildiği görüşme açıklamasında, "Suriye saldırılarının sona ermesi gerektiği" söylendi.

Görüşmede, Libya ile ilgili son gelişmeler ele alınırken, "ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve siyasi sürece geçiş vurgusu" yapıldığı duyuruldu.