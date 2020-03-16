İBB'ye ait tüm sosyal tesisler ve Beltur'lar geçici olarak kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beltur işletmeleri koronavirüse karşı önlemler kapsamında bugün itibariyle hizmete ara verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait tüm sosyal tesisler ile hastanelerde hizmet verenler hariç tüm Beltur işletmelerinin koronavirüs nedeniyle bugün itibariyle hizmete ara verdiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Küresel boyuttaki salgın hastalığa karşı alınan önlemler kapsamında İBB’ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmeleri (Hastanelerde hizmet veren Beltur kafeleri hariç) bugün itibariyle hizmete ara vermiştir. Değerli İstanbul halkının bilgisine" diye yazdı.