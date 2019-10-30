İBB'nin yetkileri sınırlandırılıyor: İstanbul Boğazı da Erdoğan'a bağlanıyor

İstanbul Boğazı’nda İBB’ye ait olan yetkiler, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanacak yeni kurullara devredilecek.

İstanbul Boğazı ile ilgili planlama, izin ve denetim yetkileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulacak kurullara devrediliyor.

Boğaziçi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı dikkat çeken düzenlemeler içeriyor.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, tasarıdan bazı başlıklar şöyle: