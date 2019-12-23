İBB'nin fayton kararı belli oldu

Adalar'da hayvanlara eziyet edildiği gerekçesiyle faytonların kaldırılması talebi sonrası İBB'nin kararı belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da faytonların kalkacağını açıkladı.

İmamoğlu, ''Faytoncularla görüşülüyor. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor'' açıklamasında bulundu.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

İmamoğlu'ndan eski CHP'li vekil Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'a yönelik rüşvet suçlamasına ilişkin de açıklama geldi.

"Bu saldırı Ankara'da gelenek haline geldi. Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş" diyen İmamoğlu, "Bu açıkçası acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş'la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim" ifadesini kullandı.

'7,9 MİLYAR LİRALIK BORÇ DEVRALDIK'

İBB Başkanlığı'na geldiği günden bu yana geçen süreci de değerlendiren İmamoğlu, "Bu bakış açısıyla öncelikle yönetimi devraldığımız günden bu yana 6 ayda nereye geldik bunu açıklayağım. Biz vadesi geçmiş 6 katrilyon cari borcu teslim almış durumdaydık. İşbaşı yaptıktan bir hafta sonra kasamızda personelin maaşını ödeyecek para yoktu. Bizden önceki yönetimin 7.9 milyar liralık bütçe açığını devraldık. Öncelikle tasarruf yaptık. Bu önemli bir tavır. Her iştirak şirketimizde tasarruf yaparak israf düzenine son verdik. İhale şartnamelerindeki hükümleri değiştirerek rekabeti arttırdık" dedi.

'KANAL İSTANBUL'DAN ÇEKİLDİK'

Ekrem İmamoğlu 'Kanal İstanbul işbirliği protokolü'nden çekildiklerini açıkladı.

İmamoğlu bugün itibari ile bakanlıklara konuyla ilgili yazı gönderildiğini söyledi.