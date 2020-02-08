İBB'den eski İSMEK yönetimine suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından AKP dönemine ilişkin ilk suç duyurusu, İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda tespit edilen yolsuzluklar hakkında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İstanbul Personel Yönetimi A.Ş. (İSPER) tarafından, İBB'ye bağlı İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (İSMEK) 25 yöneticisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 Şubat 2020 tarihinde suç duyurusunda bulunuldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, eski İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan, genel koordinatör yardımcıları Esin Akdemir ve Kerem Köker, İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca, Fırıncılık ve Pastacılık Okulu Yöneticisi Mehmet Ali Öztel ve 20 bölge sorumlusu ile diğer sorumlular hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'zimmet' ve 'irtikâp-nüfuzu kötüye kullanma' iddiaları ile yapılan suç duyurusunda şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Suç duyurusuna neden olan gelişme; İSPER personeli olarak gözüken İSMEK genel koordinatörü, yardımcısı ve bölge sorumlularına, haklarındaki iddialar nedeniyle şirket yönetimi tarafından başlatılan disiplin soruşturması oldu.

Disiplin soruşturmasında; en son 15 Ağustos 2016-30 Haziran 2019 arasını kapsayan dönem için açılan 36 aylık İSMEK ihalesini alan Lapis-Kare İş Ortaklığı'nın da sahibi olan Beyaz Holding'in İSMEK hizmet alım işini farklı şirketlerle üstlendiği 2002-2019 döneminde yaşananlar ortaya kondu.

Holdingin İBB'nin İSMEK faaliyetleri için tahsis ettiği binalarda, İBB'ye ait demirbaşları kullanarak kantinlerde çay-kahve-su satışı yaptığı, fotokopi hizmeti verdiği ve bu şekilde şirket ortaklığına menfaat temin edildiği belirlendi.

Pastacılık gibi bir takım malzeme ihtiyacının bulunduğu branşlarda malzeme gideri ve katılım ücreti olarak kurs yönetimlerince aylık para toplandığı da tespit edildi. Disiplin kurulu kararı ile yöneticilerin iş akitlerine son verildiği, kamu görevlisinin suçu bildirme yükümlülüğü kapsamında da bu suç duyurusunun yapıldığı kaydedildi.

GELİRLERİN AKIBETİ AÇIKLANMADI

Suç duyurusunda İSMEK genel koordinatörleri ve bölge sorumluları tarafından hiyerarşik bir yapı içerisinde kursiyerlerden mevzuata aykırı olarak para toplandığı, kantinlerde satış yapıldığı, tüm bu satışlardan ve toplanan paralardan elde edilen gelirlerin akıbetinin hiçbir şekilde açıklanamadığı belirtildi.

İSMEK bünyesinde kamu kaynaklarının mevzuata aykırı olarak kullanıldığına ve bu şekilde yıllar boyunca haksız menfaat elde edildiğine dikkat çekildi. İhale şartnamesinde kursiyerlerden hiçbir şekilde para alınmayacağının kurala bağlandığına ve kurs alanlarının sadece eğitim amacıyla tahsis edildiğine işaret edildi.

İSMEK ihalesini alan firmanın eğitim amacıyla kendisine tahsis edilen yerlerde kantin açamayacağı ve gelir elde edemeyeceği belirtilerek, buna karşın kurs yerlerinin tamamında bu satışlardan ücret temin edildiği belirtildi.

BEYAZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU

Suç duyurusunda adı geçen ve yıllardır farklı şirketleri ile İSMEK ihalelerini alan Beyaz Holding'in yönetimi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşuyor.

Holdingin yönetiminde Deniz Feneri davası ile gündeme gelen Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, Kanal 7 Medya Grubu Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman bulunuyor.