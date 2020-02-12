İBB'den Erdoğan'ın kuzenine hırsızlık suçlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları A.Ş hurda hırsızlığı gerekçesiyle aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninin de bulunduğu 4 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

İBB'ye bağlı Şehir Hatları A.Ş, hurda hırsızlığı iddiasıyla aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzenin de bulunduğu 4 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, suç duyurusunda bulunulan H. Erdoğan, Z. Yerlikaya, B. Gültekin ve S. Kesim'in, çalışanı oldukları Şehir Hatları A.Ş.'ye ait gemilerin tamiri ve bakımları esnasında ortaya çıkan hurdayı şirkete mali veri girişi olmadan kayıt dışı şekilde şirket dışına çıkardıkları tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, hurda hırsızlığı soruşturmasında ifade veren Şüpheli B. Gültekin'in, 3 defa müdürlerin bilgisi dahiline hurda gönderimi yapıldığını, elde edilen gelirin muhafaza edilmek üzere kendi şahsi hesabına yatırıldığını, talimatı Gemi Operasyon Müdürü Hamit Erdoğan’ın verdiğini ileri sürdü.