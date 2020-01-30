İBB’den 'cami logosu' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Beyaz Masa logosundan cami figürünün çıkarıldığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB TV’deki logo değişikliğinin ardından İstanbul’un sembolü olan logoyu bu kez Beyaz Masa’dan da kaldırdı. Daha önce ‘Beyaz Masa Alo 153’ ile birlikte kullanılan cami, minare, kubbe logosunun yerine beyaz zemin üzerine kırmızı renkle ‘Beyaz Masa Alo 153’ konulduğu görüldü” şeklindeki habere ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi

Ongun, haberin gerçeği yansıtmadığını söylerken, "Sabah gazetesinde yer alan ‘Beyaz Masa logosundan cami çıkarıldı’ haberinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. İBB’nin ve Beyaz Masa’nın kurumsal logosunda değişiklik olmamıştır, daha önceki yıllardaki kullanım aynen devam etmektedir" dedi.