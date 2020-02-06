İBB'den 'cami' açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Sabah Gazetesi'nin "İBB 3 camiyi ibadete kapattı" haberiyle ilgili açıklama yaptı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamada, "İBB cami kapattı" haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur" dedi.

Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İBB cami kapattı" haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. Sahildeki mescitlerin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmakta, yoğun günlerde de namaz kıldırması için imam temin edilmekte. Bu mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri için de girişim başlatılmıştır.

YANDAŞ SABAH NE YAZMIŞTI?

AKP'li Sabah Gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, önceki dönemde yaptırılan ve belediyeye ait şirket kadrosundan imam görevlendirilen Yenikapı ve Avcılar'daki 3 camiyi kapatttığı, bu camilerin imam kadrolarını da iptal ettiği iddiasında bulunmuştu.