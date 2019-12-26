İBB’den Bakan Kurum’a yalanlama: İmza ÇED raporuna değil

İBB Sözcüsü Ongun, Bakan Kurum’un İBB temsilcisinin Kanal İstanbul’un ÇED Raporu’na imza attığı iddiasını yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İBB temsilcisinin Kanal İstanbul’un ÇED Raporu’na imza attığına yönelik sözlerini yalanladı.

Ongun “Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum’un ‘İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı’ ifadesi doğru değildir. İBB, 28 Kasım’daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur. Katılım imzasının, ÇED Raporu imzası gibi sunulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” açıklaması yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum’un “İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı” ifadesi doğru değildir. İBB, 28 Kasım’daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur.Katılım imzasının,ÇED Raporu imzası gibi sunulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. pic.twitter.com/POy7K4ta6F — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 26, 2019

Bakan Kurum bugün Kanal İstanbul projesiyle ilgili düzenlediği toplantıda “Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED raporuna imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz ‘Ben bu rapora itiraz ediyorum' diyorsunuz” diye konuşmuştu.

