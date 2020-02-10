İBB yöneticisi Meltem Şişli istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na istifası sunduğunu öğrenildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin 14 İSMEK bölge sorumlusu ile yaptığı toplantıda kullandığı iddia edilen sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılığa başvuran bölge sorumluları "hakaret, dini değerleri aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla Şişli'nin cezalandırılmasını talep etmişti.

İ.Ö verdiği ifadede şu iddiada bulundu:,“Bekar olan arkadaşların el kaldırmasını istedi. Arkadaşlar da el kaldırdı. ‘Bayağı bekar varmış. İtfaiyedeki arkadaşlarla buluşturalım kaynaştıralım. Bir gece düzenleyelim’ dedi. Hepimiz çok utandık. Devamında İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Bey’i kastederek, ‘En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor’ dedi”

ŞİŞLİ YANIT VERDİ

Meltem Şişli, hakkındaki iddialara ilişkin İBB Başkanlık makamına yaptığı başvuru dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"31 Ocak 2020 tarihli Yeni Şafak Gazetesi'nde sonrasında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayını yapılan; şahsım ve kurumsal görevimi hedef alan, 19 Ağustos 2019 tarihinde İSMEK'deki kadın bölge sorumluları ile yapılan bir toplantıda, çalışanlara yönelik, hakaretlerde bulunduğum; onların inançlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığım; ayrıca sosyal durumları, yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılayıcı ve alaycı tavırlarda bulunduğum; çalışanlara mobing uyguladığım şeklinde iddialar yer almıştır.

Şahsım yanında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini de hedef alan, yukarıda açıklamaktan dahi üzüntü duyduğum iddialara ilişkin olarak, hesap verme sorumluluğumun hukuk önündeki tüm haklarımın korunması ve gerekli hukuki adımların atılmasına yönelik olarak, tüm iddialar bakamından, gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılabilmesi, masumiyetimin tespit ve tescili için inceleme yapılması talebinde bulunuyorum."