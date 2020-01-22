İBB Ulaşım Daire Başkanı istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy, 6 Aralık 2019'da atandığı görevinden 1,5 ay sonra istifa etti.

Kasım ayında istifa eden Taylan Engin’in yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı’na getirilen Doç. Dr. Mustafa Gürsoy istifa etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı da yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Taylan Engin'i İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak atamıştı. Engin, 3,5 ay bu görevi yaptıktan sonra 12 Kasım 2019 tarihinde istifa etmişti.

Engin'in, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile uyumlu çalışamadığı için istifa ettiği öne sürülmüştü.

Engin'in yerine 6 Aralık 2019 tarihinde Ulaşım Daire Başkanı olarak Doç. Dr. Mustafa Gürsoy atandı. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine, aynı kurumda öğretim üyesi olarak devam eden Gürsoy, demiryolu ve karayolu mühendislikleri ile kent içi ulaştırma sistemleri, ulaştırma ekonomisi, yük taşımacılığı planlaması konularında akademik çalışmaları ile tanınıyordu.

