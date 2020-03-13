İBB, seçimde AKP'ye filo kurmuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimde AKP'ye filo kurmuş, bu hukuksuzluğu 2 ayrı araç takip sitemiyle de gizlemeye çalışmışlar.

Seçim sürecinin en çok tartışılan konularının başında gelen İBB’nin ihtiyaç fazlası kiralık araçları ile ilgili kurulan araştırma komisyonunun 6 aylık çalışmasının ardından hazırlanan rapor İBB Meclisi’ne sunuldu.

Sözcü‘den Özlem Güvemli‘nin haberine göre; AKP’nin çoğunlukta olduğu komisyon raporunu mecliste sunan AKP’li Meclis Üyesi Abdullah Özdemir seçim sürecinde “İBB’de 643 yöneticiye 1717 makam aracı kullanıyor” iddiasının mesnetsiz olduğunun ortaya çıktığını savunarak Yenikapı’da sergilenen araçların ihale kapmasında bedelsiz tahsis edilen müteahhit firmalara ait araçlar, hizmet araçları ve İBB’nin öz malı olan araçlar olduğunu iddia etti. Rapora CHP ve İYİ Parti grubu muhalefet şerhi düştü.

517 DEĞİL 907 ARAÇ İADE EDİLDİ

Raporun ve muhalefet şerhlerinin sunulduğu meclis oturumunda İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın kiralık araçlarla ilgili yürüttüğü bir çalışmada ulaşılan son bilgileri paylaşarak bilgilendirme yaptı. Balyalı, iki seçim arasında yani 31 Mart ve 23 Haziran tarihleri arasında iade edilen araç sayısının daha önce açıklandığı gibi 517 değil 907 olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

2 SİSTEM KULLANILMIŞ

Geçmiş dönemde 2 ayrı araç takip sistemi kullanıldığını söyleyen Balyalı, “Birisi AYS isimli diğeri Access. AYS ile resmi kurumlara verilen araçlar hukuka uygun biçimde yer almış. Access sistemi içinde ise ne hukuken ne siyaseten ne de etik olarak verilmesi mümkün olmayan çok sayıda araç bazı kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiş” dedi.

ARAÇLAR KİMLERE VERİLDİ?

Balyalı; 907 aracın 464 adedinin tahsis edildiği kurumları “11. Cumhurbaşkanının makamına 7 adet, 15 Temmuz Derneği 7 adet, 64. Başbakanlık 5, AKP Genel Başkan Yardımcılığı 5, AKP Genel Merkez 6, AKP İl Başkanlığı 51, AKP Silivri ilçe başkanlığı 2, başbakanlık 43, cumhurbaşkanlığı 232, Erok Spor Kulübü, eski Irak Devlet Başkanı 6, Okçular Vakfı Spor Kulübü 3, Sekbanlar Spor Kulübü 2, Sıcak Yuva Vakfı 2, TBMM Başkanlığı 36, Türkiye Gençlik Vakfı 5, yeni başkanlık adıyla 41, Yenikapı Balıkçılar Çarşısı 1” şeklinde sıraladı.