İBB önünde işsizlik kuyruğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, '420 sözleşmeli personel alımı' için yaptığı iş duyurusu, başkanlık binası önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

İBB'nin 420 sözleşmeli personel alımı için yaptığı iş duyurusu, Saraçhane’deki başkanlık binası önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, avukattan mimara, mühendisten öğretmene kadar birçok pozisyonda İBB’de işe girmek isteyen yüzlerce kişi sabah saatlerinden itibaren başvuru yapmak üzere saatlerce kuyrukta bekledi.

Başvurularını yapan adaylar, mezuniyet notuna göre daha sonra sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 19 Aralık 2019 tarihinde ilan edilecek. Sözleşmeli personel pozisyonları için 20 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında İBB'de sözlü sınav yapılacak. Sınav sonuçları 3 gün içinde duyurulacak.