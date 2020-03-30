İBB Mezarlıklar Daire Başkanı: Rakamlar sehven girildi

Koronavirüsten ölümlerde Bakanlığın açıkladığı rakamlar ile e-devlet üzerinde yer alan rakamlardaki farklılığa ilişkin İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç'tan açıklama geldi. Koç 'Sehven ‘bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi ‘covid' olarak yazılmış. Yoksa hepsi covid değil' dedi.

E-devletteki sistemde İstanbul'da 28 Mart cumartesi 20 kişinin hayatını koronavirüs nedeniyle kaybettiği görülürken Sağlık Bakanlığı’nın tüm Türkiye için ölüm sayısını 16 olarak açıklamasının yarattığı tartışmaya dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç bir açıklama yaptı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Koç, cumartesi günü yeni uygulamaya başladıkları bir sistemde “bulaşıcı hastalık” kaydı ile gelen tüm ölümlerin sisteme sehven “corona” olarak girildiğini, doğru verinin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlar olduğunu söyledi. Koç “Sadece o gün yeni bir deneme yapılırken E-devlet ile farkında olmadan paylaşıldı. Bize gelen ‘bulaşıcı hastalık’ ölümlerinin hepsinin Covid-19 olma ihtimali yok” dedi.

Koç ölümlerle ilgili şunları söyledi:

- "Bize tüm vakalar ‘bulaşıcı hastalık' kodu ile geliyor. Bunlar için covid 19 olan vardır, Covid 19'a benzer tablo ile ölen vardır. Covid 19 ön tanısı ile yatırılıp sonuçları çıkmadan başka nedenle ölenler vardır.

- KOAH hastası ya da kalp hastasıdır ve Kovid-19'a benzer bir sonuçla ölmüştür. Bunların hepsi tedbiren ‘bulaşıcı hastalık' olarak yazılır. Amaç insanların daha dikkatli olup korunmaları."

Cuma günü bu konuda istatistik tutmak için bir çalışma yapma kararı aldıklarını aktaran Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Bulaşıcı hastalık olanları sisteme girerken (a) ‘covid', (b) ‘diğer' şeklinde kaydedelim dedik. İlk gün cumartesi girilmeye başlandı.

- Sehven ‘bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi ‘covid' olarak yazılmış. Yoksa hepsi covid değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece covid kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata.

- Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlar. Sağlık Bakanlığı net pozitif çıkmış ve hayatını kaybetmiş olanları açıklıyor. Bir hekim olarak söylüyorum doğrusu da budur."

“Bize gelen vakaların bulaşıcı hastalık olanların hepsinin ‘covid' olma ihtimali yok” açıklamasında bulunan Koç “Sağlık Bakanlığı'nın rakamları net covid vakaları. Sadece cumartesi günü yeni bir deneme yapılırken e-devlet ile farkında olmadan paylaşıldı. O gün 21 bulaşıcı hastalık vakası vardı. 20'sine ‘covid' yazılmış. Bulaşıcı hastalıkların hepsinin covid olması mümkün değil” dedi.

Covid tanılı ölüm raporlarını paylaşmalarının da mümkün olmadığını ifade eden Koç, nedenini şöyle açıkladı:

"- Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde olan rakamları açıklıyor. Bu doğru bir tavır. İl, il açıklarsa iller arası geçişler başlar. Virüsün tam istediği şey de bu. Virüs böyle taşınıyor.

- Ben bir hekim olarak açıklanmamasının nedenini anlıyorum. İl il mahalle mahalle açıklanması büyük sıkıntı.

- İtalya bu açıdan ciddi bir örnek. Orada kuzeyin 3 gün sonra karantinaya alınacağı açıklandı ve insanlar güneye kaçtı. Ve virüs güneye de taşındı. Bakanlık ve bilim kurulu yayılım hızını düşürmek için her türlü tedbiri alıyor, doğru tedbirler bunlar.”

