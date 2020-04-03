İBB koronavirüse yakalanan personel sayısını açıkladı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı açıklamaya göre İBB ve bağlı kuruluşlarında Kovid-19 teşhisi konulan personel sayısı 118'e yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinden koronavirüse yakalananların sayısı 188'e yükseldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımıza şifa diler, İstanbul genelindeki tüm hizmetlerimizin eksiksiz devam ettiğini belirtiriz" dedi.

İGDAŞ'ta Küçükyalı Müşteri Hizmetleri biriminde çalışan Bengül Demirel dün Kovid-19'dan yaşamını yitirmişti. İBB Sözcüsü Ongun, Demirel'in ölümünün ardından, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" açıklamasında bulunmuştu.