İBB, iki uluslararası şirketle görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri için iki yabancı şirketle görüşeceği belirtildi.
Cumartesi, 30 Kasım 2019 09:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun finans arayışı kapsamında uluslararası şirketlerle temas kurduğu kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İBB, kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri için iki yabancı şirketle üst düzey görüşmelere hazırlanıyor.

İBB’nin Alman altyapı firması Mannesmann ve Çinli PowerChina şirketiyle temas kurduğu belirtildi.

İmamoğlu’nun Aralık ayında söz konusu şirketlerin yetkilileriyle bir araya gelerek projeler için olası işbirliği imkânlarını konuşacağı kaydedildi. 

 