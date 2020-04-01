İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin iptali için dava açtı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından yardım kampanyası durdurulan ve banka hesaplarına haciz kararı getirilen İBB, Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan yurttaşlar için başlattığı yardım kampanyasının İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle durdurulmasına ve banka hesaplarına bloke konulmasına karşı dava açtı.

İBB Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı’nın 30 Mart’ta yayımladığı “Yardım Toplama” konulu genelgesinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

'BAĞIŞ KABUL ETMEK BELEDİYENİN YETKİ VE İMTİYAZLARI ARASINDA'

Dilekçede, genelgenin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, “5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinde bağış kabul etmenin belediyenin yetki ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Aynı kanunun 59. Maddesinde de bağışlar belediyelerin gelirleri arasında gösterilmiştir. 5393 sayılı Kanunun 38. Maddesinde de şartsız bağış kabul etmek belediye başkanın görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. Maddesinde ise şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek ve tasarrufta bulunmak Büyükşehir Belediyesinin gelirleri arasında gösterilmiştir” denildi.

'VALİLİK KARARI HUKUKA AYKIRI'

İBB Hukuk Müşavirliği; İstanbul Valiliği’nin, yayımlanan genelgeye dayanarak 31 Mart’ta aldığı kararla, İBB’nin 4 ayrı bankadaki yardım paralarının toplandığı hesapların dondurulması kararını da yargıya taşıdı.

“İstanbul Valiliği’nin banka hesaplarına bloke konulmasına ilişkin kararı hukuka aykırıdır” ifadesine ver verilen dilekçede, yukarıda belirtilen yardım toplamaya ve tasarrufta bulunmaya ilişkin kanunlar çerçevesinde kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

